تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 11-06-2026

استمر سعر الذهب (GOLD) في التذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، حيث يجد دعماً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد على تماسك السعر أمام الضغوط السلبية المتمثلة في سيطرة الاتجاه الهابط بشكل كامل على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع استقراره دون سعر 4,100$ ليؤكد على كسره.