أسعار النفط تهبط 3% بعد تراجع ترامب عن شن ضربات على إيران

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قد يشكل الطرح العام الأولي المرتقب بشدة لشركة سبيس إكس يوم الجمعة لحظة فارقة في أسواق المال، بل وقد يكون بمثابة «استفتاء» على قيادة إيلون ماسك، وفقاً لمراقبين في السوق.

ويعكس التقييم الضخم الذي يستهدفه ماسك للشركة، والبالغ 1.75 تريليون دولار، مضاعف ربحية يقارب 100 مرة، مقارنة بما يتراوح بين 20 و25 مرة لشركة إنفيديا، ونحو 10 مرات لشركة أبل.

وكانت بورصة ناسداك قد أدخلت مؤخراً تعديلات على قواعد الإدراج لتسهيل انضمام سبيس إكس وغيرها من الشركات التي تخطط لاكتتابات عملاقة إلى مؤشر ناسداك 100، في حين رفضت إس آند بي جلوبال إجراء استثناءات تسمح بدخول الشركة مبكراً إلى مؤشر إس آند بي 500.

ما حقوق التصويت التي سيحتفظ بها إيلون ماسك؟

لكن المستثمرين يُطلب منهم أيضاً قبول استثناءات تتعلق بالتقييم المرتفع، إضافة إلى إصرار ماسك على الاحتفاظ بما يقدر بين 80% و85% من حقوق التصويت في سبيس إكس، وهو أمر غالباً ما كان يثير تحفظ المستثمرين عند تقييم الأسهم، حتى بالنسبة لشركات تمتلك سجلاً من الأرباح المستقرة، على عكس سبيس إكس.

وقال مات كالكينز، الرئيس التنفيذي لشركة أبيان، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، إن الطرح العام «يمثل استفتاءً على إيلون ماسك ومدى ثقة المستثمرين في هذا رائد الأعمال».

وأضاف: «أعتقد أن لديهم ثقة كبيرة لأنه حقق الكثير، وهم يراهنون على قدرته على فتح أسواق جديدة، لكن ذلك يظل رهانا عالي المخاطر».

وتابع: «أنا شخصياً لا أرغب في الاستثمار، كما لا أرغب حتى في التخمين بشأن اكتتاب من هذا النوع».

وأشار إلى أن السوق لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية يسودها قدر كبير من عدم اليقين، وأن الكثير من الاستثمارات الحالية تستند إلى القناعة الشخصية أكثر من الأسس المالية التقليدية.

من جانبه، قال بن ريتشي، مدير الأسهم في شركة أبردين للاستثمارات، في مذكرة الخميس، إن الاكتتاب سيختبر «مدى استعداد المستثمرين لتبني نموذج جديد لملكية الأسهم العامة يقوم على تقييمات مرتفعة وحقوق حوكمة محدودة والثقة في رؤية يقودها المؤسس».

وأضاف: «هذا المزيج نجح من قبل، لكن هل سينجح بهذا الحجم؟».

هل قد يصل سهم سبيس إكس إلى 330 دولاراً؟

ورغم ذلك، يبدي كثير من المستثمرين تفاؤلاً بشأن أسهم سبيس إكس على المديين القريب والطويل، بغض النظر عن التقييم المرتفع عند الإدراج.

وقال محللو شركة نيو ستريت ريسيرش في مذكرة الخميس إنهم يتوقعون وصول سهم الشركة إلى 165 دولاراً خلال 12 شهراً من الاكتتاب، بما يعكس ارتفاعاً بنسبة 22% وتقييماً يبلغ 2.3 تريليون دولار، عند احتساب صفقة الاستحواذ المقترحة على شركة تحرير الأكواد «كيرسر».

وأوضح المحللون: «فرصة قطاع الفضاء ضخمة ومتنوعة وستتطور على مدى أكثر من عقد».

وأضافوا: «بناءً على تقديراتنا المتحفظة لنمو السوق، فإن تقييمنا البالغ 2.3 تريليون دولار يفترض أن سبيس إكس ستستحوذ على 75% من هذا السوق».

وأشاروا إلى أنه إذا نما السوق وفق السيناريو المتفائل واستحوذت الشركة على 50% فقط من الحصة السوقية، فإن القيمة العادلة قد تصل إلى 330 دولاراً للسهم.

لكن جيمس داو دعا إلى الحذر عند تقييم مستقبل الشركة على المدى الطويل.

وقال في مقابلة مع «سي إن بي سي»: «تقييم سبيس إكس يعتمد على ما ستقوم به بعد 20 عاماً».

وأضاف: «لكن بعد 20 عاماً سيكون ماسك متقدماً في السن، ولا أعرف ماذا سيكون دوره حينها».

وأكد أن قيمة سبيس إكس «مرتبطة بشكل كبير بماسك نفسه، ولذلك أعتقد أن هذه واحدة من أكبر المخاطر».

طلبات المستثمرين الأفراد تتجاوز 100 مليار دولار

وبحسب أشخاص مطلعين، فقد تجاوزت طلبات المستثمرين الأفراد للاكتتاب في أسهم سبيس إكس حاجز 100 مليار دولار، مع اقتراب الاكتتاب القياسي المحتمل من مراحله النهائية.

ومن المتوقع أن تخصص الشركة ما لا يقل عن 20% من الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، وفقاً للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المعلومات.

وعند حجم اكتتاب يبلغ 75 مليار دولار، وهو الأكبر في التاريخ، فإن هذا التخصيص سيترك معظم طلبات المستثمرين الأفراد دون تلبية، بحسب حسابات وكالة بلومبرغ.

وارتفع حجم الطلبات من أكثر من 70 مليار دولار، وهو الرقم الذي كانت بلومبرغ قد أوردته في وقت سابق الخميس، مع استمرار تزايد الطلبات خلال فترة التسويق.

ويشمل الرقم الذي يتجاوز 100 مليار دولار طلبات من مستثمرين أفراد داخل الولايات المتحدة وخارجها.

كما حصلت مؤسسات استثمارية كبرى، من بينها صناديق ثروة سيادية، على تخصيصات تفوق مليار دولار لكل منها.

وقدمت صندوق الاستثمارات العامة السعودي والهيئة العامة للاستثمار الكويتية طلبات ضخمة، فيما يُتوقع أيضاً أن يقدم جهاز قطر للاستثمار التزاماً كبيراً، بحسب تقارير سابقة.

ويرى مراقبون أن عدم حصول كثير من محبي إيلون ماسك على أسهم كافية، أو عدم حصولهم على أي أسهم إطلاقاً، قد يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب على السهم فور بدء التداول.

ويتمتع ماسك بقاعدة جماهيرية واسعة منذ قيادته لشركة تسلا، إذ يملك المستثمرون الأفراد نحو 40% من أسهم الشركة، وفق تقديرات محلل بنك بي إن بي باريبا جيمس بيكارييلو.

وكان ماسك قد كتب عام 2020 على منصة إكس: «أنا من أكبر المعجبين بالمستثمرين الأفراد الصغار».

وأضاف آنذاك، في إشارة إلى احتمال طرح شركة «ستارلينك» للاكتتاب: «سأحرص على منحهم الأولوية القصوى، ويمكنكم محاسبتي على ذلك».

وذكرت المصادر أن شركة الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي تلقت طلبات من نحو ألف مستثمر مؤسسي.

ومن غير المرجح أن تتغير شروط الطرح، بما في ذلك سعر السهم البالغ 135 دولاراً وعدد الأسهم المطروحة البالغ 555.6 مليون سهم.

ومن المتوقع أن تجمع سبيس إكس نحو 75 مليار دولار في صفقة تقيّم الشركة بحوالي 1.8 تريليون دولار.

كما يُتوقع أن تخصص الشركة أقل من 10% من الأسهم للمستثمرين الدوليين، في حين تمت زيادة الحصة المخصصة لليابان هذا الشهر إلى 2.5 مليار دولار من ملياري دولار.

ولا تزال المناقشات مستمرة، وقد تتغير بعض تفاصيل الطرح، بما في ذلك نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد.

ومن المنتظر أن تتوقف البنوك عن تلقي طلبات المؤسسات للاكتتاب قبل التسعير النهائي الخميس، على أن يبدأ تداول السهم الجمعة.

ويتوقع أن يصبح الاكتتاب الأكبر في التاريخ، متجاوزاً طرح أرامكو السعودية البالغ 29.4 مليار دولار عام 2019.

كما قد يمهد الطريق أمام اكتتابات عملاقة أخرى لشركات الذكاء الاصطناعي المنافسة لسبيس إكس، إذ تقدمت أوبن أيه آي بطلب سري للاكتتاب يوم الاثنين، بعد أن قامت أنثروبيك بالخطوة نفسها الأسبوع الماضي.

ووفق حسابات بلومبرغ، فإن الشركات الثلاث قد تضيف معاً قيمة سوقية تبلغ 3.6 تريليون دولار إلى البورصات الأمريكية.

ويقود الاكتتاب كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وجي بي مورغان تشيس، بمشاركة 18 بنكاً آخر.

ومن المقرر أن يبدأ تداول الشركة، المعروفة رسمياً باسم «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز»، على بورصة ناسداك تحت الرمز «إس بي سي إكس».