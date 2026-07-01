الاقتصاد

سعر سهم ارتيكس (2340) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 01-07-2026

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  • سعر سهم ارتيكس (2340) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 01-07-2026 1/2
  • سعر سهم ارتيكس (2340) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 01-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-30 15:35 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليظل السعر مستقراً اعلى الدعم النفسي 4,000$، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد.

 

لكن بالرغم من هذا الاداء إلا أن السعر يظل يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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