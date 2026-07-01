سعر النفط خام برنت يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 01-07-2026

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدام الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تماسك مستوى المقاومة المحوري 0.6925، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يضفي المزيد من الضغط السلبي ويضاعف من احتمالات تسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.