سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتماسك بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 01-07-2026

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدام الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي تضاعف مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليقلص من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.