سعر سهم الواحة (3007) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 01-07-2026

مدد سعر سهم ارتيكس (2340) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينتهي بجلسة قوية انتهت عند اعلى مستوياتها في إشارة واضحة على قوة وحجم الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، مع زيادة ملحوظة في احجام التداول وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.14 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد