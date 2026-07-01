الاقتصاد

سعر سهم الصادرات (4140) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 01-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-30 23:59 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم ارتيكس (2340) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينتهي بجلسة قوية انتهت عند اعلى مستوياتها في إشارة واضحة على قوة وحجم الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، مع زيادة ملحوظة في احجام التداول وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.14 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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