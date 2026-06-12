سعر سهم العربية للطيران (AIRARABIA) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 12-06-2025

تقدم سعر سهم دار التأمين (IH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط رحلة تصحيحية هابطة تهدف البحث عن قاع صاعد يتخذ منه السهم قاعدة دعم يتخذها السعر لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ويأتي ارتفاع السهم الأخير مدفوعاً ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في إشارة فنية تعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

ولكن بالرغم من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما قد يكبح من عملية التعافي السريع للسهم.

لهذا فطيلة ثبات مستوى الدعم 1.16 درهم فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 2.09 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي