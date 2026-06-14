سعر سهم فتيحي (4180) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 14-06-2026

تقدم سعر سهم مجموعة فتيحي القابضة (4180) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحذرة.

ولكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يهدد تلك المكاسب الأخيرة بالانعكاس السلبي في حالة فشله في التخلص من هذه الضغوط السلبية.

لذلك فطيلة تماسك مستوى المقاومة 2.64 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.28 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط