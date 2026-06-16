سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع وسط استمرار العوامل الإيجابية – توقعات اليوم – 16-06-2026

شهد سعر سهم بنك وربة (WARBABANK) تداولات متقلبة في آخر جلساته، بعد ارتفاعه في بدايتها ليمدد من مكاسبه السابقة متأثراً باختراقه خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي الذي أجبره على الارتداد ليقلص أغلب تلك المكاسب المبكرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من هذا الضغط السلبي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 284.00 دينار، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 294.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد