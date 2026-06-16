شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 10 أيام والين تحت الضغط بعد رفع الفائدة اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل خسائره مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تفقد حوالي 3% وتسجل أدنى مستوى في 3 أشهر

•الولايات المتحدة وإيران يوقعان اتفاق السلام المبدئي الكترونياً

•انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، على وشك ملامسة أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم تراجع الدولار الأمريكي وهبوط أسعار النفط، وذلك بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران الكترونياً على اتفاق السلام المبدئي.



تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات غداً الأربعاء، التوقعات مستقرة حول الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.95% إلى (4,348.39$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,308.46$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,306.05$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 2.15% ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 4,369.48 دولارًا للأونصة ،بفضل توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مبدئي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا التراجع وسط شهية المخاطرة المرتفعة في الأسواق ،مع بدء تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران ،خاصة مرور بعض ناقلات النفط الإيرانية المعلقة بسبب الحصار الأمريكي.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بحوالي 3% ،لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،وذلك بعد أنباء مرور بعض ناقلات النفط في مضيق هرمز.



الاتفاق الأمريكي الإيراني

•الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا على اتفاق السلام المبدئي، و التفاصيل لا تزال غير واضحة.

•تقارير:الاتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً أخرى ،و الانخراط في مفاوضات مكثفة حول برنامج إيران النووي.

•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية ،مع إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن والملاحة الدولية دون أي رسوم مرور.

•حدد الوسطاء يوم الجمعة المقبل( 19 يونيو 2026 )موعداً لمراسم التوقيع الرسمي بين الوفد الأمريكي والإيراني في سويسرا.

•تقارير إعلامية:الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يرقى إلى مستوى أهداف إسرائيل الحربية.

•نتنياهو و ترامب على وشك الصدام بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الحرب ،حيث من المتوقع أن تُقيد العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.



الفائدة الأمريكية

•توقع بنك جولدمان ساكس أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير فى عام 2026، وأن يؤجل خفضها حتى عام 2027، مُشيرًا إلى تحسن النشاط الاقتصادي ونمو فرص العمل.

•وسط هبوط أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 67% إلى 55%.

•واستقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو عند 99%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.



•تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات مستقرة حول الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال إدوارد مير، المحلل في شركة ماركس: شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا منذ مساء الخميس على خلفية الأخبار المتعلقة بإيران. أعتقد أن هذا الارتفاع المتفائل قد يستمر لبضعة أيام أخرى، وصولًا إلى ذروته مع مراسم التوقيع يوم الجمعة.



وأضاف مير: لا تتوقع الأسواق أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. إذا أشار وارش إلى إمكانية خفضها مرة واحدة على الأقل في وقت لاحق من هذا العام، فمن المتوقع أن ينخفض الدولار أكثر، وقد نشهد ارتفاعًا آخر في أسعار الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الاثنين بنحو 1.43 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,012.21 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 29 سبتمبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب تراجع لجني الأرباح وسط استمرار فرص الصعود - توقعات اليوم – 16-06-2026