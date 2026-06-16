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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-16 06:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق الدعم الرئيسي والممتد نحو 1.8930 يشكل عامل رئيسي لتأكيد السيناريو الصاعد المقترح سابقا لنلاحظ بدء تشكيله حاليا لبعض الموجات الصاعدة واستقراره قرب 1.9010.
تعارض المؤشرات الرئيسية بتقديمها للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات مختلطة لحظية لحين تحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 1.9060 ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف محطات إيجابية جديدة باندفاعه نحو 1.9140 و1.9180 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.8950 و 1.9060
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم