الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 06:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق الدعم الرئيسي والممتد نحو 1.8930 يشكل عامل رئيسي لتأكيد السيناريو الصاعد المقترح سابقا لنلاحظ بدء تشكيله حاليا لبعض الموجات الصاعدة واستقراره قرب 1.9010.

 

تعارض المؤشرات الرئيسية بتقديمها للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات مختلطة لحظية لحين تحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 1.9060 ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف محطات إيجابية جديدة باندفاعه نحو 1.9140 و1.9180 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.8950 و 1.9060

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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