تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-06-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق الدعم الرئيسي والممتد نحو 1.8930 يشكل عامل رئيسي لتأكيد السيناريو الصاعد المقترح سابقا لنلاحظ بدء تشكيله حاليا لبعض الموجات الصاعدة واستقراره قرب 1.9010.

تعارض المؤشرات الرئيسية بتقديمها للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات مختلطة لحظية لحين تحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 1.9060 ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف محطات إيجابية جديدة باندفاعه نحو 1.9140 و1.9180 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.8950 و 1.9060

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم