الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-06-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-19 11:38 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من جديد من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في تحركاته القريبة المقبلة، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا