تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-06-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من جديد من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في تحركاته القريبة المقبلة، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.