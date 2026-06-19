تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-06-2026

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لبدء تشكل دايفرجنس سلبي يهدد من مكاسب السعر الأخيرة، خاصة مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.