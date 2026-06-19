الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-19 11:40 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لبدء تشكل دايفرجنس سلبي يهدد من مكاسب السعر الأخيرة، خاصة مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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