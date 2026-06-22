لا تغيير على سلبية سعر الغاز الطبيعي -توقعات اليوم 22-6-2026

افتتح سعر المؤشر تداولات هذا الصباح بتشكيله لبعض الموجات السلبية ليستقر من خلالها دون مستوى 51560 معلنا تمسكه بالمسار التصحيحي الهابط المقترح سابقا, نتوقع مهاجمة السعر قريبا لمستوى 51340 وبحال تجاوزه قد تمتد الخسائر مباشرة نحو 51190 ليقترب بذلك من محور المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره مفتاح تحديد الاتجاه المقترح للتداولات القادمة.

أما محاولة استعادة السعر للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لموجات صاعدة قوية ليحاول من خلالها الثبات فوق الحاجز المستقر عند 51940 ليؤكد لنا استعداده لتسجيل مكاسب ملموسة باندفاعه أولا نحو 52135.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 51370 و 52720

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض