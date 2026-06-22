سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 22-6-2026

قفز سعر سهم بان (1820) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بهذا الصعود مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 2.16 ريال، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص صعود السهم في المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك ف توقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 2.16 ريال ليتأكد لنا عزم السهم على الصعود، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 2.38 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي