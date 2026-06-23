شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى في عام بفعل رهانات رفع الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يفقد التداول فوق 4,100 دولارًا للأونصة

•الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا

•الولايات المتحدة تمنح إيران ترخيصًا لمدة 60 يومًا لبيع النفط

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



انزلقت أسعار الذهب بأكثر من 2.0% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين ،مع فقد التداول فوق 4,100 دولارًا للأونصة ،بسبب ضغط صعود الدولار الأمريكي المدعوم بالتوقعات العدوانية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وفي ظل التسعير المرتفع لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،خاصة بعد الاجتماع المتشدد الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وارش،تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور المزيد من الأدلة الحاسمة حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.4% إلى (4,090.91$) الأدنى منذ 11 يونيو الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,191.75$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,198.49$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.9% ،فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،و فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 101.19 نقطة ،عاكسًا استمرار الصعود الواسع في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، خاصة بعد التوقعات العدوانية الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي عززت بقوة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.



ويطغي ذلك على التأثير السلبي لانحسار الطلب على الملاذات الآمنة بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتي أسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق تمتد لـ60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.



المفاوضات الأمريكية–الإيرانية

•بدء المفاوضات الفنية المتخصصة هذا الأسبوع فى سويسرا، حيث تم تشكيل مجموعات عمل منفصلة لمناقشة الملف النووي، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، تمهيداً لصياغة اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.

•الولايات المتحدة أصدرت بالفعل ترخيصاً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يسمح ببيع وتصدير النفط الإيراني ، فى أكبر خطوة عملية على صعيد تخفيف العقوبات منذ سنوات.

•هناك تقارير تفيد بأن إيران أبدت استعداداً للتعاون بشكل أكبر مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• تم تفعيل خط اتصال مباشر في مضيق هرمز بين الجانبين لتجنب أي احتكاكات عسكرية أو حوادث بحرية قد تهدد حركة ناقلات النفط.

•قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا قد أرست أساسًا متينًا لاتفاق سلام نهائي.



الفائدة الأمريكية

•قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إنه مع استقرار سوق العمل، يُركّز على تحديد ما إذا كان التضخم المرتفع سيستمر على هذا النحو، أم أنه سينحسر مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، وفي حال تم التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو مستقر حاليًا عند 68% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 32%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 14% ،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 86%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال "تيم ووترر" كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: تلقى الذهب بعض الدعم من انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع، لكنه لم يحصل على أي دعم مماثل من الدولار الأمريكي، الذي يواصل ارتفاعه وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 1.71 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,022.20 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 4 يونيو الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب وسط إشارات فنية تدعم استمرار الهبوط - توقعات اليوم – 23-06-2026