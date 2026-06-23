سعر سهم كهرباء السعودية (5110) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 23-06-2026

واصل سعر سهم بنك الجزيرة (1020) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد السهم لمكاسبه تلك في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 11.70 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 12.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد