النفط يستقر مع تركيز المستثمرين على حركة الشحن عبر مضيق هرمز

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام يوم الثلاثاء، مع استعداد المتداولين لاحتمال اتباع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا، رغم تراجع أسعار النفط بشكل طفيف مع انحسار التوترات في منطقة الخليج، بينما اقترب الين الياباني من أدنى مستوى له خلال أربعة عقود.

وتسعّر العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي احتمالًا يتجاوز 80% لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، في وقت تخلت فيه مؤسسات مالية مثل بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش ودويتشه بنك عن توقعاتها السابقة باستقرار السياسة النقدية، وأصبحت تتوقع رفع الفائدة خلال العام الجاري، مستندة إلى قوة أداء الاقتصاد الأمريكي.

وقال تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في هاندلس بنك: "الدولار في الوقت الحالي يعكس توقعات أسعار فائدة أعلى، وهو يكتسب قوة بناءً على ذلك".

وأضاف: "كما يحصل الدولار على دعم من عدم حل الصراع في الشرق الأوسط بشكل كامل، إذ لا تزال هناك درجة كبيرة من عدم اليقين تدعم العملة الأمريكية".

اليورو والجنيه الإسترليني تحت الضغط

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية مثل الين واليورو، بشكل طفيف إلى 101.13 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025.

وتراجع اليورو إلى 1.1414 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس، بعد أن قللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من المخاوف بشأن موجة ثانية من التضخم.

أما الجنيه الإسترليني فسجل 1.3234 دولار، منخفضًا بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ودعم وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج، الذي يُعد أحد المرشحين المحتملين لقيادة الحزب، آندي بورنهام لخلافة ستارمر، ما مهد الطريق لانتقال منظم للسلطة.

وقال محلل العملات في كوميرز بنك مايكل فيستر: "أحد العوامل التي ضغطت على الجنيه الإسترليني كان حالة عدم اليقين بشأن خلافة القيادة".

وأضاف: "مع استعداد ستريتنج لدعم بورنهام، يبدو أن هذا الغموض أصبح في طريقه إلى الزوال، ما سمح للجنيه باستعادة قوته".

كما تراجع الدولار الأسترالي، الذي يُعد من العملات الحساسة للمخاطر، بنسبة 0.8% إلى 0.6945 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ بداية أبريل. وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5% إلى 0.5684 دولار.

الين يقترب من أدنى مستوى منذ عام 1986 وسط مخاوف التدخل

تداول الين الياباني عند 161.48 مقابل الدولار، بعدما تراجع لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في عامين عند 161.93 يوم الاثنين، مع استمرار صعود الدولار أمام العملات الرئيسية.

وفي حال تجاوز الدولار مستوى 161.96 ين، فإن العملة اليابانية ستصل إلى أضعف مستوى لها منذ عام 1986.

وقال فون برومسن من هاندلس بنك: "يمكن توقع تقلبات عندما يقترب الين من هذه المستويات، لأن السوق يتوقع أن تشير اليابان إلى تدخل محتمل أو حتى تنفذ تدخلًا مباشرًا".

وأفاد مصدر لوكالة رويترز بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عقدت اجتماعًا عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت متأخر من يوم الاثنين، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التحركات الحادة في سوق العملات.

وركز الاجتماع على الإجراءات السياسية الممكنة للتعامل مع ضعف الين التاريخي، بما في ذلك احتمال التدخل في سوق الصرف.

وتواصل السلطات المالية اليابانية إبقاء الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال التدخل، في ظل غياب إشارات واضحة قد تعكس تغييرًا في أسلوب التواصل بشأن العملة.