الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 23-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 05:04 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر الغاز متمركزا دون محور المتوسط المتحرك 55 بتذبذبه المتكرر قرب مستوى 3.250$ معلنا بذلك عن تمسكه المستمر بالسيناريو السلبي والقائم على ثبات المقاومة المستقرة عند 3.520$.

 

نؤكد على أهمية تجميع السعر حاليا للعزم السلبي ليمكنه ذلك بتشكيل العديد من الموجات الهابطة وليستهدف من خلالها قريبا لمستوى 3.050 و2.920$ على التوالي, أما اختراق السعر للمقاومة والثبات أعلاها سيؤكد ذلك انتقاله للمسار الصاعد وليبدأ بتسجيل مكاسب عديدة باستهدافه بشكل أولي لمستوى 3.710$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.050$ و 3.350$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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