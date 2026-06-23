تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 23-06-2026

لا يزال سعر الغاز متمركزا دون محور المتوسط المتحرك 55 بتذبذبه المتكرر قرب مستوى 3.250$ معلنا بذلك عن تمسكه المستمر بالسيناريو السلبي والقائم على ثبات المقاومة المستقرة عند 3.520$.

نؤكد على أهمية تجميع السعر حاليا للعزم السلبي ليمكنه ذلك بتشكيل العديد من الموجات الهابطة وليستهدف من خلالها قريبا لمستوى 3.050 و2.920$ على التوالي, أما اختراق السعر للمقاومة والثبات أعلاها سيؤكد ذلك انتقاله للمسار الصاعد وليبدأ بتسجيل مكاسب عديدة باستهدافه بشكل أولي لمستوى 3.710$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.050$ و 3.350$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض