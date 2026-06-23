تحديث توقع سعر الفضة اليوم 23-06-2026

حافظ سعر المؤشر منذ تداولات يوم أمس على تذبذبه فوق المقاومة المستقرة عند 100.60 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد المقترح سابقا, حاليا وبتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك فرص انجذاب السعر نحو الهدف الإضافي الأول المستقر عند 101.15 وصولا نحو 101.45.

نود التنويه إلى أن مخاطرة تغيير السعر للاتجاه العام تكمن بمحاولة تسلله دون مستوى 100.20 وتقديمه لإغلاق سلبي أدناه ليجبره ذلك على تشكيل موجات سلبية قوية قد تمتد نحو 99.65 و99.40 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.50 و 101.15

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع