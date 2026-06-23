الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 23-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 05:06 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر المؤشر منذ تداولات يوم أمس على تذبذبه فوق المقاومة المستقرة عند 100.60 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد المقترح سابقا, حاليا وبتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك فرص انجذاب السعر نحو الهدف الإضافي الأول المستقر عند 101.15 وصولا نحو 101.45.

 

نود التنويه إلى أن مخاطرة تغيير السعر للاتجاه العام تكمن بمحاولة تسلله دون مستوى 100.20 وتقديمه لإغلاق سلبي أدناه ليجبره ذلك على تشكيل موجات سلبية قوية قد تمتد نحو 99.65 و99.40 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.50 و 101.15

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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