الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 23-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 23-06-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 23-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 23-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 10:57 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم 62,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا