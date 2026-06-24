سعر سهم اليمامة للحديد (1304) يصل إلى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 24-06-2026

عزز سعر سهم بي إس إف (1050) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق وهو نموذج الوتد الهابط، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة الحالي 19.85 ريال.

وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع وجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد السعر لمكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 19.85 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد