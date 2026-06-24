سعر سهم مجموعة تيكوم (TECOM) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 24-06-2026

تراجع سعر سهم اليمامة للحديد (1304) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 43.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

يأتي هذا الأداء في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 43.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 47.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد