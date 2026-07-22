سعر اليورو مقابل الباوند يعوّض بعض الخسائر– توقعات اليوم 22-7-2026

لا يزال سعر المؤشر مفتقرا للعزم السلبي حتى هذه اللحظة لنلاحظ محاولة تشكيله لبعض الموجات الإيجابية باستقراره قرب مستوى 29060.00, نذكّر بأن السيناريو الهابط قائم على ثبات الحاجز المتمركز عند 29560.00 ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه من البدء باستهداف المحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب مستوى 28800.00 و28440.00 على التوالي.

أما اختراق السعر للحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه, سيمنحه ذلك فرص لتشكيل موجات صاعدة قوية لنتوقع مهاجمته أولا لمستوى 29780.00 ومن ثم ليحاول الوصول للحاجز التالي المتمركز قرب 30060.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 28800.00 و 29300.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض