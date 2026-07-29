أرباح «بوان» تقفز 68.9% إلى 53.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:49 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة بوان في الربع الثاني من 2026 بنسبة 68.9% إلى 53.9 مليون ريال، مقابل 31.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح المعدل للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- ارتفاع الإيرادات والأرباح في قطاع النفط والغاز خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة أحجام المبيعات وارتفاع نسبة الإنجاز في المشاريع.
- ارتفاع الإيرادات وصافي الربح في قطاع الصناعات البلاستيكية نتيجة زيادة الكميات المباعة وتحسن أسعار البيع، مما أسهم في تحسين هوامش الربح الإجمالية.
- ارتفاع أرباح قطاع الصناعات المعدنية نتيجة تحسن أسعار البيع، الأمر الذي أدى إلى تحسين هوامش الربح الإجمالية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- ارتفاع أرباح قطاع المنتجات الخشبية نتيجة تحسن أسعار البيع، مما انعكس إيجاباً على هوامش الربح الإجمالية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- انخفاض تكاليف التمويل.
- انخفاض مصروف الزكاة.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وتحقق هذا الارتفاع رغم ما يلي:
- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع، مما أدى إلى تراجع هامش الربح الإجمالي.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية، وبشكل رئيسي في قطاع النفط والغاز، تماشياً مع نمو حجم الأعمال التشغيلية.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- ارتفاع أرباح قطاع الصناعات المعدنية نتيجة زيادة الكميات المباعة وتحسن أسعار البيع، بما انعكس إيجاباً على هوامش الربح الإجمالية.
- ارتفاع أرباح قطاع المنتجات الخشبية نتيجة تحسن أسعار البيع وتحسن هوامش الربح الإجمالية.
- ارتفاع إيرادات وأرباح قطاع الصناعات البلاستيكية نتيجة تحسن أسعار البيع وما ترتب عليه من تحسن في هوامش الربح.
- انخفاض المصروفات المتعلقة بالإطفاء غير النقدي للأصول غير الملموسة المثبتة خلال عام 2025م نتيجة تخصيص سعر الشراء (PPA) المرتبط بالاستحواذ على قطاع النفط والغاز.
- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
- انخفاض تكاليف التمويل.
وتحقق هذا الارتفاع رغم ما يلي:
- انخفاض الإيرادات الأخرى، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل مكسب بيع أرض في قطاع الصناعات البلاستيكية خلال الربع السابق.
- انخفاض الإيرادات والأرباح في قطاع النفط والغاز خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة انخفاض أحجام المبيعات بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشاريع القائمة.
- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع وما نتج عنه من تراجع في هامش الربح الإجمالي.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية.
يرجع الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي الربح المعدل للفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- تسجيل مكسب شراء صفقة غير متكرر وغير نقدي بقيمة 126 مليون ريال متعلق بالاستحواذ على قطاع النفط والغاز خلال الربع الأول من عام 2025م.
- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية نتيجة تراجع الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي.
- انخفاض صافي ربح قطاع المنتجات الخشبية نتيجة انخفاض الكميات المباعة وما نتج عنه من انخفاض الأرباح الإجمالية.
- ارتفاع المصروفات المرتبطة بالإطفاء غير النقدي للأصول غير الملموسة المثبتة خلال عام 2025م نتيجة تخصيص سعر الشراء (PPA) المرتبط بالاستحواذ على قطاع النفط والغاز(النصف الأول 2026: 72 مليون ريال مقابل النصف الأول 2025: 40 مليون ريال).
- ارتفاع المصروفات التشغيلية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد المصروفات التشغيلية لقطاع النفط والغاز لكامل الفترة الحالية.
- ارتفاع مصروف الزكاة.
في المقابل، تم تعويض جزء من هذا الانخفاض من خلال ما يلي:
- الاعتراف بإيرادات وأرباح قطاع النفط والغاز لكامل الفترة الحالية، مقارنة بالاعتراف بإيرادات وصافي ربح القطاع اعتباراً من 13 فبراير 2025م فقط خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع صافي ربح القطاع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة زيادة أحجام المبيعات وارتفاع نسب الإنجاز في المشاريع.
- تحقيق قطاع المنتجات المعدنية أرباحاً بلغت 26 مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر قدرها 0.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة تحسن أسعار البيع وارتفاع هامش الربح الإجمالي.
- ارتفاع إيرادات وأرباح قطاع الصناعات البلاستيكية نتيجة زيادة الكميات المباعة، بالإضافة إلى تحقيق مكسب قدره 2.4 مليون ريال من بيع إحدى الأراضي التابعة للقطاع.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المكاسب الناتجة عن بيع أرض في قطاع الصناعات البلاستيكية.
- انخفاض تكاليف التمويل.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح المعدل للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- ارتفاع الإيرادات والأرباح في قطاع النفط والغاز خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة أحجام المبيعات وارتفاع نسبة الإنجاز في المشاريع.
- ارتفاع الإيرادات وصافي الربح في قطاع الصناعات البلاستيكية نتيجة زيادة الكميات المباعة وتحسن أسعار البيع، مما أسهم في تحسين هوامش الربح الإجمالية.
- ارتفاع أرباح قطاع الصناعات المعدنية نتيجة تحسن أسعار البيع، الأمر الذي أدى إلى تحسين هوامش الربح الإجمالية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- ارتفاع أرباح قطاع المنتجات الخشبية نتيجة تحسن أسعار البيع، مما انعكس إيجاباً على هوامش الربح الإجمالية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- انخفاض تكاليف التمويل.
- انخفاض مصروف الزكاة.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وتحقق هذا الارتفاع رغم ما يلي:
- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع، مما أدى إلى تراجع هامش الربح الإجمالي.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية، وبشكل رئيسي في قطاع النفط والغاز، تماشياً مع نمو حجم الأعمال التشغيلية.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- ارتفاع أرباح قطاع الصناعات المعدنية نتيجة زيادة الكميات المباعة وتحسن أسعار البيع، بما انعكس إيجاباً على هوامش الربح الإجمالية.
- ارتفاع أرباح قطاع المنتجات الخشبية نتيجة تحسن أسعار البيع وتحسن هوامش الربح الإجمالية.
- ارتفاع إيرادات وأرباح قطاع الصناعات البلاستيكية نتيجة تحسن أسعار البيع وما ترتب عليه من تحسن في هوامش الربح.
- انخفاض المصروفات المتعلقة بالإطفاء غير النقدي للأصول غير الملموسة المثبتة خلال عام 2025م نتيجة تخصيص سعر الشراء (PPA) المرتبط بالاستحواذ على قطاع النفط والغاز.
- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
- انخفاض تكاليف التمويل.
وتحقق هذا الارتفاع رغم ما يلي:
- انخفاض الإيرادات الأخرى، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل مكسب بيع أرض في قطاع الصناعات البلاستيكية خلال الربع السابق.
- انخفاض الإيرادات والأرباح في قطاع النفط والغاز خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة انخفاض أحجام المبيعات بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشاريع القائمة.
- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع وما نتج عنه من تراجع في هامش الربح الإجمالي.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية.
يرجع الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي الربح المعدل للفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
- تسجيل مكسب شراء صفقة غير متكرر وغير نقدي بقيمة 126 مليون ريال متعلق بالاستحواذ على قطاع النفط والغاز خلال الربع الأول من عام 2025م.
- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية نتيجة تراجع الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي.
- انخفاض صافي ربح قطاع المنتجات الخشبية نتيجة انخفاض الكميات المباعة وما نتج عنه من انخفاض الأرباح الإجمالية.
- ارتفاع المصروفات المرتبطة بالإطفاء غير النقدي للأصول غير الملموسة المثبتة خلال عام 2025م نتيجة تخصيص سعر الشراء (PPA) المرتبط بالاستحواذ على قطاع النفط والغاز(النصف الأول 2026: 72 مليون ريال مقابل النصف الأول 2025: 40 مليون ريال).
- ارتفاع المصروفات التشغيلية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد المصروفات التشغيلية لقطاع النفط والغاز لكامل الفترة الحالية.
- ارتفاع مصروف الزكاة.
في المقابل، تم تعويض جزء من هذا الانخفاض من خلال ما يلي:
- الاعتراف بإيرادات وأرباح قطاع النفط والغاز لكامل الفترة الحالية، مقارنة بالاعتراف بإيرادات وصافي ربح القطاع اعتباراً من 13 فبراير 2025م فقط خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع صافي ربح القطاع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة زيادة أحجام المبيعات وارتفاع نسب الإنجاز في المشاريع.
- تحقيق قطاع المنتجات المعدنية أرباحاً بلغت 26 مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر قدرها 0.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة تحسن أسعار البيع وارتفاع هامش الربح الإجمالي.
- ارتفاع إيرادات وأرباح قطاع الصناعات البلاستيكية نتيجة زيادة الكميات المباعة، بالإضافة إلى تحقيق مكسب قدره 2.4 مليون ريال من بيع إحدى الأراضي التابعة للقطاع.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المكاسب الناتجة عن بيع أرض في قطاع الصناعات البلاستيكية.
- انخفاض تكاليف التمويل.