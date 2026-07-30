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بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض حاد

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض حاد 1/2
  • بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض حاد 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - اختتمت ‌المؤشرات الرئيسة الثلاثة في بورصة وول ستريت تعاملات الأربعاء، على انخفاض حادّ بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 111.36 نقطة، بما يعادل 1.50%، إلى 7317.42 نقطة.

بورصة وول ستريت

ونزل المؤشر ناسداك ‌المجمع 420.02 نقطة، أو 1.68%، إلى 24460.08 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1129.03 نقطة، أو 2.14%، إلى 51618.29 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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