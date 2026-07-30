الاقتصاد

عملة داش الرقمية (DASHUSD) يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 30-07-2026

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عملة داش الرقمية (DASHUSD) يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 13:01 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

مدد سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السعر بهذا الأداء تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية الأخيرة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 31.55$، ليستهدف مستوى الدعم 28.70$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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