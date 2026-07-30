عملة داش الرقمية (DASHUSD) يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 30-07-2026

مدد سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السعر بهذا الأداء تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية الأخيرة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 31.55$، ليستهدف مستوى الدعم 28.70$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط