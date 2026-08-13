تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-08-2026

تراجع سعر نفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع استمرار تماسك مستوى المقاومة 89.00$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.