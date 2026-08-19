سعر سهم صناعة الورق (2300) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-08-2026

يستقر سعر سهم الشركة السعودية لصناعة الورق (2300) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص حدوث هذا التعافي، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 61.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 70.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد