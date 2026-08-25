سعر سهم بريستول مايرز سكويب (BMY) يرتفع تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد – توقعات اليوم – 25-08-2026

تقدم قليلاً سعر سهم بريستول مايرز سكويب BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (BMY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 63.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 72.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد