شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم بريستول مايرز سكويب (BMY) يرتفع تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد – توقعات اليوم – 25-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-25 11:32 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25
تقدم قليلاً سعر سهم بريستول مايرز سكويب BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (BMY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 63.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 72.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد