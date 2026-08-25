شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يتلقى دعماَ شرائياً قرب حاجز 80 ألف دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يشير ارتفاع البيتكوين من نحو 63 ألف دولار إلى ما يقرب من 80 ألف دولار الأسبوع الماضي إلى أن أكبر عملة مشفرة في العالم خرجت بشكل حاسم من نطاق تداولها السابق، بدعم من عمليات شراء قوية في السوق الفورية وزيادة نشاط التداول.

تجاهل جيوسياسي

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الإجراءات يوم الاثنين، بعد نحو ستة أشهر من الصراع الذي تكافح الولايات المتحدة لإنهائه. لكنه امتنع عن تحديد الدول المستهدفة أو موعد بدء العقوبات، موضحاً أنه سيمنحها وقتاً للامتثال للتوجيهات الجديدة.

وتعهدت إيران بالرد على العقوبات، وأعربت عن ثقتها في أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغوط الأمريكية.

ورغم أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال أمس إن الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، يرى محللون أن التحول نحو الضغط الاقتصادي خفف بعض المخاوف بشأن تعرض إمدادات النفط في الشرق الأوسط لمزيد من التهديدات، رغم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لا يزال مغلقاً إلى حد كبير.

قوة الطلب الفوري تعزز زخم البيتكوين

أظهر عمق السيولة وجود «توظيف ملموس لرؤوس الأموال، وليس مجرد تحركات سعرية في سوق ضعيفة السيولة»، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «جلاسنود» يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر زخم الأسعار بنسبة 63.5% خلال الأسبوع، إلى 82.5 نقطة من 50.5 نقطة. وأوضحت «جلاسنود» أن القراءة تجاوزت الحد الإحصائي الأعلى البالغ 65.9 نقطة، ما يشير إلى «تحركات سعرية محمومة واحتمال وجود ظروف تشبع شرائي».

وقالت الشركة إن «هذا المسار الصعودي الحاد يشير إلى طلب قوي للغاية على المدى القصير وتحول ملحوظ في معنويات السوق».

كما قفز الطلب الفوري بشكل كبير، إذ ارتفع مؤشر دلتا الحجم التراكمي الفوري (CVD) بنسبة 2,253.5%، من سالب 12.8 مليون دولار إلى موجب 275.5 مليون دولار.

ويعكس هذا التحول «ضغوط شراء قوية عبر منصات التداول المركزية»، مع تجاوز القراءة الأخيرة بكثير النطاق الإحصائي الأعلى البالغ 58.9 مليون دولار. واعتبر التقرير أن هذا التحول يعكس «قناعة اتجاهية قوية لدى المشاركين النشطين في السوق».

كما ارتفع حجم التداول الفوري بنسبة 154.1% خلال الأسبوع، من 3.1 مليار دولار إلى 7.9 مليار دولار. ووصفت «جلاسنود» هذه الزيادة بأنها تأكيد على أن المشاركة الأخيرة في السوق كانت مدعومة بسيولة أقوى.

أسواق المشتقات تشير إلى ارتفاع الطلب المضاربي

شهدت سوق المشتقات الخاصة ببيتكوين أيضاً تحولاً ملحوظاً، إذ ارتفعت العقود الآجلة المفتوحة بنسبة 6.2%، من 33.3 مليار دولار إلى 35.3 مليار دولار، مع عودة رؤوس الأموال إلى مراكز المشتقات النشطة.

وأوضحت «جلاسنود» أن هذا المستوى اقترب من الحد الإحصائي الأعلى، ما يشير إلى «شهية مضاربية مرتفعة وتزايد استخدام الرافعة المالية».

وسجل مؤشر دلتا الحجم التراكمي للعقود الدائمة (CVD) تحولاً أكبر مقارنة بالسوق الفورية، إذ قفز بنسبة 13,258.4%، من سالب 13.6 مليون دولار إلى موجب 1.8 مليار دولار.

وقالت «جلاسنود» إن هذه الحركة أظهرت أن «المشاركين النشطين في السوق قادوا أحجام تداول قوية ومستدامة».

وعلى صعيد المؤسسات، شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الفورية في الولايات المتحدة نشاطاً أقوى مع عودة المستثمرين الكبار إلى الشراء. وقفز صافي التدفقات الأسبوعية من 53.8 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار، بينما ارتفع حجم التداول الأسبوعي للصناديق من 7 مليارات دولار إلى 22.1 مليار دولار.