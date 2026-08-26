سعر البيتكوين يتراجع دون مستوى 80 ألف دولار وسعر الريبل يتعرض لضغوط أكبر تزامنا مع تراجع زخم السوق

توقفت موجة صعود سعر البيتكوين بعد أن تجاوز سعر البيتكوين مستوى 81 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو.

بعدها تراجع السعر بنحو 3 آلاف دولار مع عودة ضغوط جني الأرباح.

ورغم التراجع، لا يزال سعر البيتكوين مرتفع بأكثر من 22% خلال أسبوع، بينما تبلغ هيمنته على سوق العملات الرقمية نحو 58%، مع قيمة سوقية تقارب 1.58 تريليون دولار.

تراجع العملات البديلة:

لم يتمكن سعر الايثيريوم من اختراق مستوى 2500 دولار مجددا، ليتراجع إلى نحو 2450 دولار.

أما عملة XRP فتراجعت بقوة بعد فشلها في الحفاظ على مستوى 1.50 دولار، وانخفضت بنحو 4.5% إلى 1.42 دولار.

كما تراجعت DOGE وADA وXLM بنحو 5%، بينما انخفض ZEC بأكثر من 7% رغم إطلاق صندوق ETF الخاص به من “Grayscale”.

في المقابل، ارتفع سعر العملة الرقمية RAIN بأكثر من 20%.

بشكل عام، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنحو 60 مليار دولار خلال 24 ساعة إلى حوالي 2.74 تريليون دولار، في إشارة إلى أن السوق دخل مرحلة تهدئة بعد موجة الصعود القوية الأخيرة.

اقرأ أيضا:

عشرات إضافات متصفح “Firefox” المزيفة تستهدف محافظ العملات الرقمية لسرقة أموال المستخدمين

هيمنة البيتكوين ترتفع مجددا بعد اختبار السعر 81 ألف دولار