شركة “Revolut” تدخل سباق العملات الرقمية المستقرة بإطلاق عملة مرتبطة باليورو

أطلقت شركة “Revolut” عملتها المستقرة الجديدة EURR المرتبطة باليورو، في خطوة تعكس توجه شركات المدفوعات العالمية نحو استخدام العملات المستقرة في التحويلات والمدفوعات الرقمية.

ستتوفر EURR مبدئيا للعملاء المؤهلين في الدنمارك وبولندا والبرتغال، على أن تتوسع لاحقا إلى أسواق أخرى داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وسيتم دمج العملة مباشرة في تطبيق “Revolut”، بما يسمح للمستخدمين بالتحويل بين اليورو والعملات المشفرة على شبكة البلوكشين.

السباق يحتدم:

تدخل “Revolut” سوق يشهد منافسة متصاعدة، مع إطلاق أو تطوير مبادرات للعملات المستقرة من شركات مثل فيزا و”Klarna” إلى جانب عدد من البنوك العالمية.

ورغم ذلك، أظهرت سوق العملات المستقرة علامات تباطؤ خلال 2026 بعد سنوات من النمو السريع.

ولا تزال USDT وUSDC تهيمنان على السوق، إذ تستحوذان معا على نحو 85% من إجمالي العملات المستقرة المتداولة، بينما لا تزال العملات المرتبطة باليورو تمثل حصة صغيرة جدا.

وتصدر EURR شركة “Bridge” التابعة لـ “Stripe”، والتي ستتولى إدارة الاحتياطي التي تدعم العملة المستقرة.

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