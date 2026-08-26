ضغوط على البيتكوين قرب 80 ألف دولار مع تزايد تدفقات صناديق ETF وارتفاع طلب الحيتان

تداولت البيتكوين على ارتفاع الأربعاء، محافظة على مستويات فوق 78 ألف دولار، لكنها واجهت صعوبة في مواصلة التعافي وتجاوز حاجز 80 ألف دولار، وسط تحسن الطلب المؤسسي وزيادة حيازة كبار المستثمرين.

وبلغت عمليات تدفق الاستثمارات إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة 314.37 مليون دولار الثلاثاء، مسجلة سابع جلسة متتالية من التدفقات الإيجابية، فيما ارتفع صافي قيمة أصول الصناديق إلى 99.05 مليار دولار، بما يعادل 6.31% من القيمة السوقية للبيتكوين.

وتحتاج البيتكوين إلى تجاوز مستوى 80 ألف دولار ثم مقاومة قرب 82,800 دولار لتأكيد استمرار التعافي.

تزايد نشاط المؤسسات والحيتان

قال إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق ETF لدى «بلومبرغ»، إن شركة بلاك روك نفذت عمليات مبادلة بقيمة 5 مليارات دولار بين صندوق «IBIT» و البيتكوين المملوكة لحاملي العملة، مشيرًا إلى أن خفض الحد الأقصى للمبادلات إلى مليون دولار ساعد في إتاحة هذه الآلية أمام كبار المستثمرين.

وتسمح هذه المبادلات، التي تتم دون بيع مباشر للأصل، بتأجيل الالتزامات الضريبية إلى حين بيع أسهم الصندوق.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات «سانتيمنت» ارتفاع نسبة المعروض من البيتكوين الموجود حاليًا في حالة ربح إلى 69.32%، مقابل 60.04% في 13 أغسطس، بعدما قفز سعر العملة 23% في أقوى موجة صعود لها خلال ثلاثة أعوام.

كما ارتفع عدد معاملات الحيتان التي تتجاوز قيمتها مليون دولار خلال سبعة أيام إلى 12,778 معاملة، ما يشير إلى تجدد نشاط كبار المستثمرين.

وارتفعت حيازة المحافظ التي تمتلك بين 10 آلاف ومليون بيتكوين إلى 15.01% من إجمالي المعروض، مقابل 14.75% في الأول من أغسطس، بما يعكس استمرار عمليات التجميع.

وعادةً ما تشير زيادة حيازة الحيتان إلى تشكل قاع سعري أو إلى احتمال استمرار التعافي.