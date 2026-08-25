الاقتصاد

سعر سهم ايه تي آند تي (T) يمدد من مكاسبه بشكل قوي – توقعات اليوم – 25-08-2026

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سعر سهم ايه تي آند تي (T) يمدد من مكاسبه بشكل قوي – توقعات اليوم – 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 11:33 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

واصل سعر سهم ايه تي آند تي AT&T (T) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يستفيد السهم وسط ذلك من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.20$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 26.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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