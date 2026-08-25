سعر سهم ايه تي آند تي (T) يمدد من مكاسبه بشكل قوي – توقعات اليوم – 25-08-2026

واصل سعر سهم ايه تي آند تي AT&T (T) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يستفيد السهم وسط ذلك من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.20$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 26.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد