الاقتصاد

سعر سهم Applied Materials (AMAT) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-08-2026

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سعر سهم Applied Materials (AMAT) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 11:33 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

انخفض سعر سهم Applied Materials, Inc (AMAT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 528.00$، ليستهدف مستوى الدعم 436.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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