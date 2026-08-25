سعر سهم Applied Materials (AMAT) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-08-2026

انخفض سعر سهم Applied Materials, Inc (AMAT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 528.00$، ليستهدف مستوى الدعم 436.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط