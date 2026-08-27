سعر سهم فقيه الصحية (4017) يمدد من مكاسبه بشكل قوي – توقعات اليوم – 27-08-2026

قفز سعر سهم فقيه الصحية (4017) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السهم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما أكسب السهم المزيد من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب القوية في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 35.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 42.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد