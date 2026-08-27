سعر سهم قو للاتصالات (7040) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 27-08-2026

قفز سعر سهم قو للاتصالات (7040) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 86.55 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 98.45 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد