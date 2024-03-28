المؤسس المشارك للايثيريوم يتحدى التصورات الرائجة حول الميتافيرس ويوضح أن هناك سوء فهم كبير حوله

الميتافيرس، الذي اكتسب شعبية متزايدة خلال العامين الماضيين وجذب اهتمام الشركات العالمية الكبرى، ما يزال، بحسب “بوتيرين”، غير محدد بدقة ويفتقر إلى العناصر الأساسية التي من شأنها أن تجعله معنويا.

في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر “BUIDL Asia” في سيول، أكد “بوتيرين” على الخطأ الشائع الذي يربط الميتافيرس بالواقع الافتراضي (VR) فقط، مشيرا إلى أن هذا الارتباط يؤدي غالبا إلى تصورات خاطئة عن الحاجة إلى بيئات معقدة، في حين أن الاحتياجات الحقيقية قد تكون أكثر بساطة.

وأضاف:

للناس حاجات أبسط بكثير من مجرد الواقع الافتراضي؛ فهم في الحقيقة يبحثون عن وظائف الكمبيوتر المحمول دون الحاجة إلى الجهاز نفسه.

وأكد “بوتيرين” أن الواقع الافتراضي قد يكون مفيدا لكنه ليس جوهر تجربة الميتافيرس الحقيقية.

يعتقد “بوتيرين” أن تجربة الميتافيرس الحقيقية يمكن أن تنبثق من دمج العناصر الافتراضية المتاحة حاليا، بما في ذلك التكنولوجيات المتعلقة بالعملات المشفرة، الواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، بدلا من محاولة إنشاء بيئة تحاكي الميتافيرس بشكل مباشر.

واسترسل:

أتوقع أن تتشكل تجربة الميتافيرس المنطقية من خلال دمج مختلف التكنولوجيات الافتراضية التي لدينا بالفعل، بما في ذلك العملات المشفرة، الواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، بالطريقة الصحيحة.

وأضاف “بوتيرين”، مؤكدا على أهمية الاندماج السلس لهذه التكنولوجيات لإنشاء تجربة ميتافيرس غنية ومتعددة الأبعاد.

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