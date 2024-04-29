تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ 10 أيام: إليكم أبرز العملات الرقمية البديلة المتأثرة بهذا الهبوط!

بعد نهاية أسبوع إيجابية نسبيا، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين إلى أكثر من 64,000 دولار، بدأ سعر البيتكوين الأسبوع بتراجع حاد، حيث انخفض سعر العملة الرقمية الرئيسية إلى أقل من 62,000 دولار.

تبعتها العملات الرقمية البديلة في هذا الانخفاض، مما أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 60 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة.

تقلب أسعار البيتكوين:

الأسبوع الماضي بدأ بمؤشرات إيجابية، إذ ارتفع سعر البيتكوين من 65,000 دولار إلى 67,000 دولار بحلول يوم الثلاثاء.

رغم المحاولات المتكررة، فشلت العملة في تجاوز هذه القمة وعانت من انخفاضات حادة بعد ذلك، خصوصا يوم الخميس حيث تراجعت إلى 62,800 دولار قبل أن تشهد تعافيا مؤقتا.

ومع ذلك، عاودت العملة الانخفاض مرة أخرى يوم السبت إلى 62,400 دولار، ورغم ارتفاعها الطفيف يوم الأحد، إلا أن الأسبوع الجديد بدأ بتراجع آخر لتلامس العملة أدنى مستوياتها في عشرة أيام.

تأثرت العملات الرقمية البديلة سلبا بتراجع البيتكوين، حيث خسرت عملة الايثيريوم وغيرها من العملات الرقمية البارزة مثل:

البيتكوين كاش، شيبا أينو، كاردانو، سولانا، بولكادوت، الدوج كوين، أفالانش.

بنسب تتراوح بين 5% إلى 8% خلال اليوم الواحد.

وقد تعرضت بعض العملات الرقمية البديلة لانخفاضات أكثر حدة مثل CORE وPEPE وGALA وFLOKI، التي تراجعت بنسب تصل إلى 11.5%.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 2.44 تريليون دولار وفقا لبيانات CG، مع زيادة هيمنة البيتكوين في السوق إلى 50.5%.

رغم التحديات التي تواجه السوق، تظل الديناميكيات متقلبة مع تغير الظروف الاقتصادية والتجارية بسرعة.

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