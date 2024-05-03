شركة “كوين بيس” تركب موجة ETF البيتكوين وتحقق أرباح تفوق المليار الدولار في الربع الأول 2024

استفادت الشركات الناشطة في مجال الكريبتو والبلوكشين من الزخم المحيط بصناديق ETF البيتكوين المتداولة في البورصة حيث انعكس ذلك إيجابا على سعر البيتكوين والذي بدوره أثر وزاد من أرباح الشركات التي تنشط في ذات القطاع.

مؤخرا أصدرت شركة “كوين بيس” تقريرها المالي للربع الأول من سنة 2024.

تستعرض الشركة من خلال تقريرها زيادة كبيرة في إيراداتها بنسبة 72% على أساس ربع سنوي، حيث حققت زيادة في صافي الدخل بقيمة قدرها 1.17 مليار دولار وهو ما يعني زيادة بنسبة تفوق 1500% على أساس سنوي.

للعلم في نفس الفترة من العام الماضي سجلت شركة كوين بيس خسارة صافية قدرها 79 مليون دولار.

بالنسبة لمصادر هذه الايرادات فأخبرت الشركة أنها سجلت زيادة طفيفة في حصص التداول سواء التداول الفوري أو تداول المشتقات في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تسجيل ايرادات قياسية في خدمتها المدفوعة “كوين بيس برايم”.

وكمقتبس عن تقرير شركة كوين بيس حول أسباب هذه الزيادة في الايرادات، ما يلي:

على الرغم من أننا لا نستطيع أن نعزو الزيادة في القيمة السوقية إلى محرك محدد، فإننا نعتقد أن هذه الزيادة تأثرت بمجموعة متنوعة من العوامل، مثل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، والتي شهدت تدفقات صافية تزيد عن 11 مليار دولار في عام 2024 لغاية اللحظة.

اقرأ أيضا:

حملة ترويجية حصرية من “بيتجيت” لمستخدمي الشرق الأوسط تتيح إمكانية ربح آيفون 15!

شركة “ميكروستراتيجي” تخطط لإطلاق حل هوية لامركزي على بلوكشين البيتكوين