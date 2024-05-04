خمس عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار العملات الرقمية في الساعات الأخيرة: تعرف عليها

بعد هبوط سعر البيتكوين بشكل سريع دون مستوى 60 ألف دولار عاد السعر مجددا ليصعد فوق هذا المستوى النفسي الحاسم بل وارتفع فوقه بأكثر من 3000 دولار.

هذا التعافي الملحوظ في سعر البيتكوين أكيد تقف وراءه عدة عوامل، حصرناها في خمس عوامل بارزة هي كالتالي:

1. استجابة السوق للبيانات الاقتصادية الأخيرة:

البيانات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين، على الرغم من الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي والمخاوف من التضخم.

2. تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ETF:

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تداولات متقلبة مؤخرا، مع ملاحظة تغيرات في التدفقات النقدية، لكن الأيام الأخيرة أظهرت تعافي واضح في التدفقات الواردة، مما عزز الثقة بين المستثمرين.

3. تأثير صناديق الاستثمار المتداولة في هونغ كونغ:

أدت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والايثيريوم في هونغ كونغ إلى زيادة كبيرة في الزخم الإيجابي، حيث جمعت هذه الصناديق 258 مليون دولار في غضون أسبوع واحد فقط من التداول، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية في منطقة شرق آسيا.

4. تزايد اهتمام خطط المعاشات التقاعدية بالعملات المشفرة:

تشير عدة تقارير إلى مناقشات متزايدة بين صناديق التقاعد حول الاستثمار في العملات المشفرة، مما يعكس تحول في استراتيجية الاستثمار المؤسساتي نحو الاعتماد المتزايد على هذه الأصول الرقمية.

5. استراتيجية شراء الانخفاض:

المستثمرون يغتنمون الانخفاضات في الأسعار كفرص للشراء، خاصة في ظل الانخفاضات التي تعقب أحداث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين، مع توقعات بارتفاع الأسعار مستقبلا، استنادا إلى الاتجاهات التاريخية التي تحصل بعد هذه الأحداث.

خلاصة القول أن تعافي السوق الأخير يمكن أن يعزى إلى العوامل المذكورة أعلاه، مع ملاحظة أن سوق العملات المشفرة قد ارتفع بنسبة 5.16٪ ليصل إلى قيمة إجمالية قدرها 2.33 تريليون دولار، مع زيادة في حجم التداول بنسبة 4.34٪.

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