سوق Huione المظلم لا يزال يعمل بـ"كامل طاقته" رغم الإغلاق المزعوم

تام شمس - الجمعة 13 يونيو 2025 02:18 مساءً - أفادت تقارير بأن سوق Huione المظلم الشهير لا يزال يعمل بل ويواصل النمو، رغم إعلان إغلاق موقعه الإلكتروني وقنواته على تيليغرام.

في 13 مايو، أعلنت شركة "Haowang Guarantee" المعروفة سابقًا باسم "Huione Guarantee" أنها بصدد إيقاف عملياتها، بعد أن حظرت منصة تيليغرام آلاف الحسابات والقنوات المرتبطة بها. ومع ذلك، أشارت شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis في تقرير نُشر يوم الخميس إلى أن النشاط المرتبط بهذا السوق غير القانوني لم يتراجع منذ "الإغلاق" المزعوم.

وقالت الشركة: "تُظهر بياناتنا أن المنصة لا تزال تعالج معاملات بمليارات الدولارات، ما يشير إلى نظام شديد المرونة يعمل بشكل مستقل إلى حد كبير عن البنية التحتية العلنية للمنصة."

أعلنت شركة هاوانغ جارنت أنها ستُنهي عملياتها في 13 مايو/أيار بعد حملةٍ استهدفت آلاف الحسابات والقنوات المرتبطة بها. المصدر: Chainalysis

Huione Group لا تزال مزدهرة رغم الحظر

في 1 مايو، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) منع مجموعة Huione من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي، متهمةً إياها بمساعدة مجموعة لازاروس التابعة لكوريا الشمالية في غسيل الأموال المشفّرة.

وأوضحت Chainalysis أن البنوك الأمريكية عادةً ما تتخذ إجراءات فورية لقطع العلاقات لتجنب المخاطر التنظيمية. إلا أن Huione أثبتت قدرتها على الصمود أمام السلطات.

وأضاف التقرير: "يعني هذا التأثير أن Huione فقدت على الأرجح إمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي منذ صدور الإشعار، ومع ذلك تُظهر البيانات أن تأثير ذلك على العمليات كان ضئيلًا."

بل وأشارت البيانات إلى أن حجم المعاملات لم ينخفض بعد إعلان FinCEN، بل ارتفع بالفعل.

ارتفع حجم معاملات مجموعة Huione عقب إعلان FinCEN. المصدر: Chainalysis

وفقًا لتقرير صادر عن شركة التحليلات TRM Labs في 30 مايو، لا تزال Huione تُشغّل قنواتها الخاصة بالمورّدين من فئة كبار الشخصيات (VIP)، وقد استقبلت ما لا يقل عن 81 مليار دولار من العملات المشفّرة منذ عام 2021، متجاوزةً بذلك سوق Hydra الروسية التي استقبلت نحو 5 مليارات دولار فقط.

وأشار التقرير إلى أن Huione تُعد قناة رئيسية لمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية الإلكترونية، مثل عمليات الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير"، وعمليات النصب الإلكتروني، والسرقات السيبرانية.

كما عادت منصة تداول العملات المشفّرة التابعة لـ Huione إلى العمل مجددًا حسب تقرير Chainalysis مع احتفاظها بشعارها القديم ولكن عبر نطاق جديد، كما لا تزال حساباتها النشطة موجودة على تيليغرام ومنصات تواصل أخرى.

شبكة Huione تتطلب مقاربة أمنية جديدة

تدير مجموعة Huione وهي تكتل تجاري كمبودي شبكة من الشركات، من بينها منصة الدفع "Huione Pay PLC"، ومنصة التداول "Huione Crypto"، وشركة الضمان "Haowang Guarantee".

وخلصت Chainalysis إلى أن استمرار نشاط مجموعة Huione يعكس تحديًا أوسع في التعامل مع الشبكات الإجرامية المنظمة، التي يمكنها العمل على نطاق واسع والتهرّب من إنفاذ القانون.

وقالت الشركة: "معالجة هذه الشبكات قد تتطلب استراتيجيات إنفاذ قانون محدّثة تتجاوز مجرد تعطيل البنية الظاهرة، وتركّز على البنية التحتية المعقدة التي تدعمها."

وأكدت أن الأمر يحتاج إلى "استجابة على مستوى النظام الإيكولوجي بأكمله، تشمل استراتيجيات تطبيق متعدّدة الجبهات ومستدامة" للتصدي الحقيقي لمثل هذه الكيانات الإجرامية.