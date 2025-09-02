محلل: مسار البيتكوين نحو مليون دولار قد يكون "مملًا للغاية"

تام شمس - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - قد يكون مسار البيتكوين نحو مستوى مليون دولار للرمز أكثر تدريجيًا وأقل إثارة مما يتوقعه كثير من المشاركين في السوق، وفقًا للمحلل المعروف باسم المستعار PlanC.

وتساءل PlanC في منشور على منصة X يوم الأحد:

"ماذا لو واصل البيتكوين من الآن فصاعدًا الصعود البطيء التدريجي إلى الأعلى واليمين، مع تصحيحات طويلة وممتدة بين 10–30% وفترات تجميع بلا أحداث كبيرة؟"

وأضاف:

"قد نواصل ببساطة الصعود البطيء حتى نصل إلى مليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة، بطريقة مملة وبلا إثارة تُذكر."

وأشار PlanC إلى أن هذا السيناريو يعكس قبولًا متزايدًا للبيتكوين (BTC) واعتماده من قِبل النظام المالي التقليدي وكبار المستثمرين المؤسسيين.

وأوضح أن كلما تحرك سعر البيتكوين بشكل عرضي لفترة طويلة، يظن كثيرون أن الدورة انتهت ويتوقعون هبوطًا يصل إلى 80% لشراء الأصل بسعر أرخص، لكن ذلك لا يحدث.

ولأشهر، يدور نقاش في القطاع حول ما إذا كان الطلب المتنامي من صناديق البيتكوين الفورية وخزائن الشركات قد غيّر بالكامل دورة البيتكوين الرباعية التقليدية.

"شمعة أوميغا" قد تدفع البيتكوين للصعود 100 ألف دولار في يوم واحد

على النقيض من ذلك، يتوقع مؤسس Jan3، سامسون مو، أن يشهد البيتكوين قريبًا ما وصفه بـ "شمعة أوميغا"، حيث يقفز السعر بمقدار 100 ألف دولار في يوم واحد.

وقال مو في مقابلة مع Magazine في يونيو إن الوصول إلى مليون دولار للبيتكوين "أمر محسوم الآن، ربما هذا العام أو العام المقبل."

لكن توقع PlanC البطيء والثابت يرى أن البيتكوين سيصل إلى مليون دولار بحلول 2032، أي متأخرًا قليلًا عن بعض توقعات التنفيذيين الآخرين.

فقد توقّع بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، أن يتحقق الهدف في 2030، بينما قال إريك ترامب مؤخرًا إنه "لا شك" أن البيتكوين سيصل إلى مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

في المقابل، يرى آخرون أن وصول البيتكوين إلى مليون دولار بسرعة كبيرة سيكون إشارة سلبية. ففي 17 أغسطس، صرّح مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، أن وصول البيتكوين إلى مليون دولار العام المقبل سيكون علامة على أن الاقتصاد الأميركي في "مأزق خطير".

وقال نوفوغراتز:

"الذين يهتفون من أجل بيتكوين بمليون دولار العام المقبل، أقول لهم: يا رفاق، لن نصل إلى هذا إلا إذا كنا في وضع كارثي محليًا."

الكل يفضّل "تصحيحات صغيرة" للبيتكوين

قال باف هوندال، كبير المحللين في Swyftx، لـ Cointelegraph يوم الثلاثاء:

"الجميع يريد أن يبدو السرد حول التصحيحات الصغيرة منطقيًا."

وأضاف:

"خزائن الشركات، والمكاتب المؤسسية، وحتى المشترون السياديون، يخلقون قاعدة طلب مستقرة، وهذا من الناحية النظرية يُفترض أن يخفف من تقلبات السوق العنيفة."

لكنه حذّر من أن السوق لا يزال في "أراضٍ غير مستكشفة"، مضيفًا:

"لا نعرف كيف سيتفاعل السوق مع الضغوط."

وأكد أن حتى المشترين الكبار ليسوا محصنين ضد قوى السوق التقليدية:

"العديد منهم يعتمدون على الائتمان. وإذا اتسعت فروقات الائتمان وتقلبت مقاييس المخاطر، كما يحدث في أي سوق صحي، فقد تتحول هذه الأيادي القوية بسرعة إلى بائعين مضطرين."