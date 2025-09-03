شركة Treasury المدعومة من وينكلفوس وناكاموتو تنطلق باحتياطي أولي من 1,000 بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - جمعت شركة Treasury، وهي شركة بيتكوين مقومة باليورو، تمويلًا أوليًا قدره 126 مليون يورو (147 مليون دولار) عبر جولة خاصة قادتها Winklevoss Capital وNakamoto Holdings.

وبحسب إعلان صدر يوم الأربعاء وشاركه المشروع مع Cointelegraph، استُخدمت هذه الأموال لشراء أكثر من 1,000 بيتكوين (BTC) لإطلاق خزانة البيتكوين الخاصة بالشركة. وأكدت Treasury أنها تهدف إلى أن تكون "أول شركة خزانة بيتكوين مُدرجة في بورصة أوروبية رئيسية."

وتخطط الشركة للإدراج في بورصة Euronext Amsterdam من خلال إدراج عكسي عبر الاندماج مع المقرض MKB Nedsense. ويتيح الإدراج العكسي للشركات الخاصة الحصول على إدراج في البورصة عبر الاندماج مع شركات مدرجة بالفعل، دون الحاجة إلى استيفاء المتطلبات التقليدية.

وقال كينغ أوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Treasury، لـ Cointelegraph، إن الشركة تخطط للاعتماد على إصدارات مستقبلية من الأسهم والديون القابلة للتحويل لزيادة حيازاتها من البيتكوين. وأضاف الإعلان أن الشركة تخطط لاستخدام "كل من الأسهم والديون لتجميع البيتكوين كأصل احتياطي أساسي."

خزانة البيتكوين الأوروبية تشهد نموًا

مع تخصيص أولي قدره 1,000 بيتكوين، صعدت Treasury سريعًا إلى صفوف أبرز الشركات الأوروبية الحائزة على بيتكوين.

وبحسب بيانات BitcoinTreasuries.NET، فإن أكبر خزانة بيتكوين للشركات في أوروبا تعود إلى الشركة الألمانية Bitcoin Group بحيازة تبلغ 3,605 بيتكوين بقيمة نحو 400 مليون دولار وقت كتابة التقرير.

وتليها الشركة الفرنسية Sequans Communications بحيازة 3,205 بيتكوين بقيمة 356 مليون دولار تقريبًا، ثم الشركة البريطانية The Smarter Web Company بـ 2,440 بيتكوين بقيمة تقارب 270 مليون دولار.

ويزداد مشهد شركات الخزانة في أوروبا ازدحامًا، حيث أعلنت شركة الخدمات المشفرة الهولندية Amdax مؤخرًا عن استعدادها لإطلاق شركة خزانة بيتكوين في بورصة أمستردام Euronext، على غرار Treasury.

خزائن البيتكوين ليست دائمًا قصة نجاح

رغم تزايد شعبية نموذج خزائن البيتكوين، فإنه يواجه أيضًا انتقادات متزايدة. فقد أشار تقرير حديث صادر عن شركة رأس المال الاستثماري Breed إلى أن عددًا قليلًا فقط من هذه الشركات سيتمكن من الصمود طويلًا وتجنب ما وصفه بـ "دوامة الموت" التي قد تؤثر في شركات البيتكوين المتداولة بالقرب من صافي قيمة أصولها.

شركات خزانة بيتكوين المختارة وقيمها السوقية المعدلة (MNAV). المصدر: Breed

وقال أوي إنه يرى في الاعتماد المفرط على الرافعة المالية خطرًا كبيرًا، مضيفًا:

"نحن نراقب عن كثب نسب الرافعة المالية التي اعتمدها المنافسون على مر السنين. وتشمل استراتيجيتنا الحالية في أسواق رأس المال مستوى رافعة أقل من نظرائنا."

ومع ذلك، وكما ذكرت Cointelegraph مؤخرًا، فإن عدد شركات خزانة البيتكوين يستمر في النمو، لكن كثيرًا منها يفشل في تلبية التوقعات.

وقال جوزيب روبينا، الرئيس التنفيذي لمنصة الإقراض Milo والمحلل السابق في غولدمان ساكس، في أواخر أغسطس، إن شركات خزانة العملات المشفرة تشكل مخاطر مشابهة لتلك التي مثلتها التزامات الدين المضمونة (CDOs) التي تسببت في الأزمة المالية لعام 2007–2008.