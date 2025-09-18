"الأب الغني والأب الفقير": الأطفال يُغسل دماغهم للعمل من أجل "أموال زائفة"

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 09:38 مساءً - قال روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير وأحد أبرز الداعمين للبيتكوين، إن تعليم الأطفال منذ الصغر العمل من أجل عملة تضخمية هو أمر "إجرامي"، مؤكدًا فضائل البيتكوين كأموال حقيقية.

وأضاف كيوساكي خلال استضافه جوردان ووكر، الشريك المؤسس لـ Bitcoin Collective يوم الأربعاء:

"الناس الفقراء فقراء لأنهم ليست لديهم أي فكرة عن ماهية المال الحقيقي. نظامنا التعليمي، كما كان والدي الفقير وأساتذته، لا يزال حتى اليوم يُلقن ويُدرّب الشباب على العمل من أجل أموال زائفة".

وتابع: "اذهب إلى المدرسة، احصل على وظيفة، اعمل بجد، ادخر المال، واستثمر في خطة 401(k) المليئة بالقمامة".

كيوساكي خلال FreedomFest في يوليو 2024. المصدر: Wikimedia Commons

ولم يتوانَ كيوساكي عن انتقاد البنوك المركزية، واصفًا إياها بأنها "منظمات إجرامية" بل و"ماركسية"، معتبرًا أن كل مرة تقوم فيها البنوك المركزية بطباعة النقود، يزداد الأغنياء ثراءً فيما تعاني الطبقات الاقتصادية الأخرى.

وقال: "في كل مرة تطبعون النقود، تطبعون هذه الأموال الزائفة. أمثالي يزدادون ثراءً، لكن الفقراء والطبقة الوسطى يزدادون فقرًا".

وبحسب حاسبة التضخم الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن من احتفظ بـ 1000 دولار منذ أغسطس 2000 وحتى أغسطس 2025 فقد ما يقارب 47% من قوته الشرائية بسبب التضخم.

ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي يضع هدفًا للتضخم عند 2% سنويًا، فإنه منذ عام 2021 لم يتمكن من الوصول إلى هذا المستوى. ففي أغسطس بلغ التضخم الأساسي 2.9%، بينما وصل التضخم المستثني للمواد المتقلبة إلى 3.2%.

وفي المقابل، ارتفع البيتكوين خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 900%، من حوالي 11,670 دولارًا إلى نحو 117,200 دولار وقت كتابة التقرير، وفقًا لبيانات CoinGecko.

كيوساكي يتمنى لو امتلك أكثر من 60 بيتكوين

قال الكاتب الأمريكي إنه استغرق وقتًا طويلًا لفهم البيتكوين، لكنه بدأ بالشراء عندما كان السعر عند 6000 دولار، وهو الآن يمتلك 60 بيتكوين فقط، أي ما قيمته حوالي 7 ملايين دولار.

وأضاف: "عندما ظهر البيتكوين، استغرق الأمر وقتًا لأفهمه. اشتريته عند 6000 دولار، وما زلت أقول لنفسي: لماذا لم تشترِ المزيد؟! لكن اليوم ليس لدي الكثير، حوالي 60 بيتكوين فقط".

وأوضح أنه يستخدم الآن عوائد عقاراته المؤجرة لشراء النفط والذهب والفضة والبيتكوين والإيثريوم.

وفي أبريل، توقع كيوساكي أن يصل البيتكوين إلى مليون دولار بحلول العقد القادم.

ورغم نظرته المتفائلة، فقد عبّر سابقًا عن موقف متحفظ، قائلاً إن "الذهب والفضة والبيتكوين مرجح أن تنهار أيضًا"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون الوقت المناسب له لزيادة حيازاته.

كما نصح المستثمرين بالحذر من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، باعتبارها "أصولًا ورقية" معرّضة لخطر الانهيار البنكي، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأنها أسهل وسيلة للمستثمرين الأفراد لدخول السوق.

معاناة الدول من التضخم

تحمل تصريحات كيوساكي قدرًا من الصحة، فالتضخم، وخاصة التضخم المفرط، يلتهم القوة الشرائية للناس العاديين.

ومن الملاحظ أن شعوب الدول التي تعاني من التضخم المتسارع تتجه بشكل متزايد إلى العملات المشفرة لحماية أنفسهم ماليًا. ففي فنزويلا، بدأ الناس باستخدام العملات المستقرة، وخاصة Tether المُرمز (USDT)، في حياتهم اليومية بعد أن بلغ معدل التضخم السنوي 229%.

ففي بداية العام كان الدولار الواحد يعادل 51.95 بوليفار فنزويلي، أما اليوم فقد وصل إلى 161.74 بوليفار، وفقًا لبيانات منصة Xe لمعالجة أسعار الصرف.

وفي الأرجنتين، قال سيف الدين عموص، مؤلف The Bitcoin Standard، إن المستثمرين سيتجهون نحو الدولار الأمريكي والبيتكوين، متوقعًا أن يؤدي تدهور قيمة البيزو الأرجنتيني إلى تخلّي الناس عن العملة المحلية وسندات الدولة.

أما راؤول بال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Real Vision، فقد دعا المستثمرين لزيادة حيازاتهم من العملات المشفرة وNFTs لحماية أنفسهم من الانخفاض المتسارع في قيمة العملات.