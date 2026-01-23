شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين ينخفض دون 90 ألف دولار متجهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الذهب على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ 2020

•الدولار الأمريكي يتعثر بسبب التوترات الجيوسياسية

•تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بسبب دونالد ترامب

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،وتقترب بشدة من تجاوز الحاجز النفسي عند 5,000 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ.



ويقترب المعدن النفيس «الذهب» من تسجيل أكبر مكسب أسبوعي له في ست سنوات، في ظل طلب قوي وقياسي عليه كملاذ آمن، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الأصول الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.65% إلى (4,967.41$) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,935.76$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,930.81$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بحوالي 2.25% ، في رابع مكسب يومي على التوالي ، مع تخطي حاجز 4,900 دولارًا لأول مرة في التاريخ.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 8% ،على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2020 ،أيان اندلاع جائحة كورونا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار على مدار هذا الأسبوع بأكثر من 1% ،فى طريقه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو الماضي ، مع تحمل الدولار العبء الأكبر من قلق المستثمرين في أسواق العملات، حيث تراجعت قيمة الأصول الأمريكية بشدة في منذ بداية الأسبوع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



أدت تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتجددة بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى تكرار ما يُعرف بحركة "بيع أمريكا" التي ظهرت بعد إعلان تعريفات يوم التحرير في أبريل من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار الأسهم وسندات الخزانة والدولار.



توترات غرينلاند

قال ترامب يوم الأحد إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات اعتبارًا من 1 فبراير على البضائع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.



ونددت دول الاتحاد الأوروبي الكبرى بالتهديدات بفرض رسوم جمركية بشأن غرينلاند، واصفة إياها بالابتزاز، واقترحت فرنسا الرد بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المجربة سابقًا.



وخلال منتدى دافوس العالمي ، سحب ترامب تهديده بفرض تعريفات جمركية على عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، مُعلناً عن إطار اتفاق مع الناتو بشأن السيطرة على غرينلاند.



وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال:وضعنا إطارًا لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند،و لن نفرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر تنفيذها في الأول من فبراير المقبل.



وقال تيري ويزمان، الاستراتيجي العالمي للعملات الأجنبية في مجموعة ماكواري: إنه في حين أن اتفاق غرينلاند يحل المشكلة المباشرة المتمثلة في الرسوم الجمركية و الغزو، إلا أنه لا يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في التباعد الظاهر بين الحلفاء.



الفائدة الأمريكية

•أبدى قضاة المحكمة العليا الأمريكية تشككهم في محاولة ترامب غير المسبوقة لعزل "ليزا كوك" عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في قضية تُهدد استقلالية البنك المركزي.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 95% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 5%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،تصدر في وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال يناير.



•ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير، على الرغم من دعوات ترامب لخفضها.



توقعات حول أداء الذهب

قال كايل رودا، المحلل فى كابيتال.كوم: لقد اهتزت الثقة في الولايات المتحدة وأصولها، وربما بشكل دائم، وهذا ما يدفع الأموال إلى الاستثمار في المعادن النفيسة. لذا، شاع استخدام مصطلح "الانهيار" ولا أظن أن هذا مبالغة.



رفع بنك جولدمان ساكس، يوم الخميس، توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 5,400 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن كان 4,900 دولار أمريكي للأونصة

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الخميس بحوالي 2.00 طن متري، ليرتفع الإجمالي إلى 1,079.66 طن متري.



نظرة فنية

