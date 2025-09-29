شركة "Cyber Hornet" تسعى لإطلاق صناديق ETF تمزج بين S&P 500 والعملات المشفرة

قدّمت شركة “Cyber Hornet Trust” طلب لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحصول على موافقة لإطلاق ثلاثة صناديق استثمار متداولة (ETF) تدمج بين مؤشر S&P 500 ومؤشرات العقود الآجلة لكل من الايثيريوم وXRP، وسولانا.

وبحسب الملف المقدم، تستهدف الصناديق تخصيص 75% من أصولها لأسهم الشركات المدرجة ضمن مؤشر S&P 500، و25% لعقود العملات المشفرة الآجلة وفقا لنوع الصندوق.

وستبلغ رسوم الإدارة في كل صندوق 0.95%.

تُدار مكونات الصناديق من خلال إعادة توازن شهري، مع إمكانية تعديل المخصصات استنادا إلى تحركات السوق.

ويشمل التعرض للعملات المشفرة الشراء المباشر، وعقود CME الآجلة، بالإضافة إلى المنتجات المتداولة في البورصة.

كما تُدار مراكز العقود من خلال كيان تابع في جزر كايمان، مدعومة بسندات خزانة أميركية قصيرة الأجل.

في حال الموافقة، ستُدرج هذه الصناديق في بورصة ناسداك، وستكون الأسهم متاحة فقط عبر السوق الثانوية، دون إمكانية الاسترداد المباشر.

تجدر الإشارة إلى أن “Cyber Hornet” تدير حاليا صندوق S&P 500 وصندوق “Bitcoin 75/25 Strategy ETF” (رمزه BBB)، الذي أُطلق أواخر عام 2023 وتجاوزت أصوله 6 ملايين دولار حتى 26 سبتمبر.

