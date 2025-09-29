ترخيص جديد من CFTC يفتح الباب أمام شركة Crypto com لتقديم مشتقات الكريبتو في الولايات المتحدة

أعلنت Crypto.com عن حصول وحدتها الأمريكية المسماة “Crypto.com Derivatives North America (CDNA)” على تعديل لترخيصها الحالي من هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، ليصبح ترخيص منظمة مقاصة مشتقات (DCO)، ما يتيح لها تقديم منتجات مشتقات الهامش إلى جانب المشتقات المضمونة بالكامل وخدمات أسواق التنبؤ التي كانت تقدمها سابقا.

قال “كريس مارساليك”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، إن الحصول على الترخيص يمثل خطوة مهمة نحو تقديم تجربة مشتقات متكاملة، مضيفا أن ذلك يضاف إلى باقة منتجات Crypto.com الأخرى مثل الأسواق الفورية، أسواق التنبؤ، الأسهم، خدمات الحفظ، إضافة إلى بطاقات الدفع.

بدأت المناقشات مع CFTC في عام 2023، وتقدمت CDNA رسميا بطلب تعديل أمر DCO في يونيو 2024.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تعمل فيه الهيئة على تخفيف لوائح العملات المشفرة في الولايات المتحدة، ضمن توجه أشمل للإدارة الأمريكية.

وتشمل المبادرات الجديدة السماح باستخدام الضمانات الرمزية – مثل العملات المستقرة – في أسواق المشتقات، إلى جانب دراسة إمكانية فتح المجال أمام منصات مرخّصة أوروبيا بموجب MiCA للعمل في السوق الأمريكية، بل وإتاحة تداول عقود الأصول المشفرة الفورية في بورصات العقود الآجلة المسجّلة.

وفي موازاة ذلك، تواصل Crypto.com خططها التوسعية عالميا، حيث استحوذت في وقت سابق من العام على وسيط عقود فروقات في قبرص لتعزيز تواجدها في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توظيف خبراء متخصصين في هذا المجال.

